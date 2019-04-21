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Посольство США сподівається на співпрацю з Зеленським

Новини » Політика    21.04.2019 - 22:45
Посольство США сподівається на співпрацю з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Посольство США привітало Зеленського з перемогою на виборах

Посольство США в Україні після публікації проміжних результатів виборів 2019 привітали з перемогою Володимира Зеленського. Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

Зокрема, в посольстві назвали Зеленського новообраним президентом і подякували всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів.

"Ми дякуємо президенту Петру Порошенку за зусилля, які він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання і демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин. Ми сподіваємося на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Посольство США сподівається на співпрацю з Зеленським

 

Нагадаємо, за результатами підрахунку 2% голосів лідирує Володимир Зеленський, за якого проголосували 71,28% українців. У той же час чинний президент Петро Порошенко набирає 26,38% голосів.

Після публікації даних екзит-полів прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що вибори президента пройшли вільно і демократично.

"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", - написав він у Facebook.

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