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Пристайко представить Україну на саміті НАТО

Новини » Політика     30.11.2019 - 16:11
Пристайко представить Україну на саміті НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко заявлений у списку спікера панелі "Від Балтійського до Чорного моря: Безпека на передовій НАТО"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь в конференції NATO Engages. Конференція відбудеться в рамках саміту країн-членів НАТО в Лондоні 3 грудня, повідомляється на офіційному сайті саміту.

Глава МЗС України заявлений у списку спікера панелі "Від Балтійського до Чорного моря: Безпека на передовій НАТО" разом з главою зовнішньополітичного відомства Грузії Давидом Залкаліані, міністром оборони Литви Раймундасом Кароблісом і міністром оборони Естонії Юрі Луіком.

Нагадаємо, саміт НАТО пройде 3-4 грудня в Лондоні. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу бачать стратегічний виклик з боку Росії. Він також зазначив, що в НАТО погодилися, що відповідь на порушення Росією Договору про РСМД буде оборонним, зваженим і скоординованим.

Раніше в НАТО заявляли, що поява нових загроз безпеці має призвести до зміни функцій Північноатлантичного альянсу. У світі такі загрози, як Росія або ІГІЛ, показують, наскільки необхідна можливість дати військову відповідь або реакцію.

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Новини України НАТОВадим Пристайко
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