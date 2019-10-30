НАТО засуджує агресивні дії РФ у Чорному морі, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

Генсек НАТО висловив підтримку суверенітету України

Північноатлантичний альянс (НАТО) засуджує агресивну поведінку Російської Федерації у Чорному морі та висловлює підтримку територіальної цілісності України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, йдеться у прес-релізі альянсу.

За словами Столтенберга, всі країни-учасниці НАТО чітко засуджують агресивні дії Росії у Чорному морі. Він додав, що навесні цього року альянс вирішив активізувати зусилля для допомоги у зміцненні морських можливостей України.

Також Столтенберг заявив, що країни НАТО солідарні з Україною, а також висловлюють підтримку територіальної цілісності та суверенітету. Генсек НАТО наголосив, що альянс продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку.

"Ми допомагаємо вам у командуванні та контролі, з кібербезпекою, з логістикою, а пізніше сьогодні ми також відвідаємо військово-морську академію тут, в Одесі, де союзники по НАТО надають підтримку у зміцненні та покращенні якості військово-морської освіти (в Україні - ред.)", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у середу, 30 жовтня, в Україні розпочався дводенний візит Північноатлантичної ради НАТО. Впродовж двох днів Одесу та Київ відвідають представники 29 держав-учасниць НАТО разом з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Крім того, завтра Столтенберг виступить з промовою у Верховній раді.

Також РБК-Україна писало, що за словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, Будапешт наклав вето на спільну заяву послів НАТО щодо України. Угорська сторона запропонувала внести зміни в заяву, однак в альянсі їх пропозиція була відкинута.