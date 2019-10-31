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У Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Новини » В світі     31.10.2019 - 04:00
У Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

У Росії немає законних підстав для впливу на вступ України в НАТО, заявив Столтенберг

Рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу повинні прийняти Київ і 29 дійсних членів НАТО. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед курсантами Одеської військово-морської академії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

За його словами, у Росії немає жодних законних підстав для впливу на можливий вступ України в організацію.

"Це рішення, яке повинні прийняти Україна і 29 дійсних членів альянсу. Ніхто інший не має права втручатися в нього. Іноді у нас складається враження, що Росія має вирішувати, чи повинна Україна бути членом НАТО чи ні. Росія не має права голосу. У них немає юридичних або реальних підстав, щоб впливати на подібне рішення - це закріплено в Хельсінкських угодах, які Росія підписала, і в багатьох інших доументах", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що кожна нація має право вирішувати, в яких механізмах безпеки вона хотіла б брати участь, а в яких ні".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс засуджує агресивну поведінку Росії в Чорному морі і висловлює підтримку територіальної цілісності України.

Як відомо, 30 жовтня Північноатлантичний рада НАТО розпочав візит в Україну. Київ і Одесу відвідають представники 29 держав-членів НАТО з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Він також виступить у Верховній раді в рамках свого візиту в Україну.

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