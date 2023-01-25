Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга в интервью немецкому изданию Welt .

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и о на опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", - сказал генсек альянса.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО продолжает внимательно следить за действиями Москвы. В настоящий момент, по его словам, не наблюдается никаких изменений в российских ядерных силах.