Столтенберг оценил риск применения Россией ядерного оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения ядерного оружия Россией невелик, но "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга в интервью немецкому изданию Welt.
"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и она опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", - сказал генсек альянса.
При этом Столтенберг отметил, что НАТО продолжает внимательно следить за действиями Москвы. В настоящий момент, по его словам, не наблюдается никаких изменений в российских ядерных силах.
"Если бы это было так, мы бы, конечно, отреагировали. Но даже если мы позволим России шантажировать нас этой риторикой, мир станет опаснее. Тогда Россия будет придумывать эту ядерную угрозу, когда хочет чего-то добиться", - отметил он.
Напомним, в Офисе президента Украины считают, что ядерный шантаж Москвы - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.
Тем временем в украинской разведке сообщили, что Россия использует ядреное оружие как один из элементов запугивания. Но при этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".
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