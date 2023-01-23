Россия даже не испытывала ядерные заряды на "Искандерах" и "Калибрах", - разведка

Россия использует ядерное оружие как один из элементов запугивания. При этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого в интервью "Укринформу" .

По его словам, сейчас угроза и вообще риторика применения ядерного оружия не стоит так актуально, как это было в начале осени. Он отметил, что этому способствовали и меры международного сообщества по ядерной безопасности, включая реакцию США, Китая, Европы.

Кроме того, Украина постоянно отслеживала и отслеживает все, что связано с ядерным оружием, тем более, перед началом полномасштабного вторжения.

Так, Скибицкий отметил, что носители ядерного оружия есть и в Крыму, оккупанты постоянно отрабатывали вопросы доставки ядерного боезаряда, подготовки оружия к возможному боевому применению.

"Что касается технического состояния, это тактическое ядерное оружие, которое было изготовлено еще при Советском союзе. Да, был продлен срок эксплуатации, но на "Искандерах", на "Калибрах" боевой заряд даже не испытывался. Но, тем не менее, все понимают, что ядерное оружие у режима Путина есть и Москва использует это как один из элементов давления и устрашения", - сказал Скибицкий.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что РФ пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины со стороны партнеров.

К тому же советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ядерный шантаж Медведева - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

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