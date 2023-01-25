Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування ядерної зброї Росією невеликий, але "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга в інтерв'ю німецькому виданню Welt.
"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", - сказав генсек альянсу.
Столтенберг зазначив, що НАТО продовжує уважно стежити за діями Москви. На даний момент, за його словами, не спостерігається жодних змін у російських ядерних силах.
"Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували. Але навіть якщо ми дозволимо Росії шантажувати нас цією риторикою, світ стане небезпечнішим. Тоді Росія вигадуватиме цю ядерну загрозу, коли хоче чогось досягти", - зазначив він.
Нагадаємо, в Офісі президента України вважають, щоядерний шантаж Москви – це лише порожні погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.
Тим часом в українській розвідці повідомили, що Росія використовує ядрену зброю як один із елементів залякування. Але при цьому країна-агресор навіть не зазнавала бойового заряду на ракетах "Іскандер" або "Калібр".
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