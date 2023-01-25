Столтенберг оцінив ризик застосування Росією ядерної зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга в інтерв'ю німецькому виданню Welt .

"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", - сказав генсек альянсу.

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжує уважно стежити за діями Москви. На даний момент, за його словами, не спостерігається жодних змін у російських ядерних силах.