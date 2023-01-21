Подоляк о ядерном шантаже Медведева: такие люди должны быть изолированы или вылечены

Ядерный шантаж бывшего президента России Дмитрия Медведева - это лишь пустые угрозы. Люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "24 каналу".

Подоляк заявил, что сомневается в том, видел ли когда-то Медведев "ядерную кнопку", поскольку он безрассудно разбрасывается угрозами.

"В руки ему точно ее не давали, потому что это не просто обезьяна с гранатой, это инфузория в туфельках. Боялись, вероятно, поручить ему такую миссию. Но опять кто о чем, а Медведев, когда добирается до клавиатуры, начинает говорить о ядерных угрозах", - отметил Подоляк.

По его мнению, после поражения России в войне Медведев одним из первых будет пытаться оправдать себя и давать показания о том, что по принуждению угрожал ядерным оружием.

"Он, как юрист, очень быстро найдет формулу, почему он здесь ни при чем. Он скажет, что находился долгое время под влиянием стимуляторов. Сдаст свою кровь на анализ и выяснится, что он десятилетиями находится под влиянием тех странных, иллюзорных стимуляторов. Но между тем его руки ничего не писали", - добавил советник главы ОП.

Подоляк также подчеркнул, что ядерные угрозы России в целом выглядят странно, ведь именно она напала на Украину. Он считает, что РФ использует шантаж, потому что украинские военные дали отпор, а россияне "получили по зубам". Поэтому кремлевские прихвостни прибегают к шантажу.

"Поэтому такие люди либо должны быть изолированы в рамках определенных юридических процедур, или уничтожены, или вылечены. Но вы понимаете, что вылечить 140 миллионов невозможно. Мы просто не сможем с вами наработать такое количество современных медикаментов", - подытожил Подоляк.