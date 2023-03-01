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Столтенберг о возможности силового возвращения Крыма: решение за Украиной

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Брюссель, Среда 01 марта 2023 13:20
Столтенберг о возможности силового возвращения Крыма: решение за Украиной Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В вопросе возможности силового возвращения Крыма в НАТО считают, что Украина сама должна решать приемлемые для себя условия. Запад же в свою очередь должен продолжать оказывать украинцам военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга в интервью LRT.

По его словам, война должна закончиться за столом переговоров, а "потом украинцы должны решить, какие условия переговоров и что они могут принять".

"Наша задача - поддержать Украину, потому что мы знаем: происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ достичь этого - оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос силового возвращения Крыма украинскими войсками.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сказал, что только деоккупация Крыма поможет установить мир в Украине и Европе. При этом глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы к лету вернуть Крым, но не исключил, что это может быть комбинированный путь: военный и дипломатический.

В то же время в Белом доме недавно уклонились от прямого ответа на вопрос о поддержке намерения Украины вернуть Крым.

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