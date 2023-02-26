Советник Байдена о поддержке освобождения Крыма: не хочу вдаваться в гипотетические вопросы

Сегодня, 26 февраля, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке намерения Украины вернуть Крым.

"Что, в конце концов, произойдет с Крымом в контексте этой войны и урегулирования этой войны - это то, что должны определить украинцы при поддержке Соединенных Штатов... Но я просто не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы. Потому что мы сегодня имеем дело с контрнаступлением на востоке, на юге, и нам нужно дать им инструменты для борьбы. И мы это делаем", - подчеркнул Салливан.

Отвечая на прямой вопрос, помогут ли США вернуть Украине Крым, Салливан снова повторил, что сейчас самое важное - предоставить Украине инструменты для возвращения территории на юге и востоке.

"Война непредсказуема", - сказал Салливан, отвечая на вопрос журналистов в эфире CNN.