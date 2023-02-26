ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Советник Байдена о поддержке освобождения Крыма: не хочу вдаваться в гипотетические вопросы

Новина українською →
США, Воскресенье 26 февраля 2023 18:56
Советник Байдена о поддержке освобождения Крыма: не хочу вдаваться в гипотетические вопросы Фото: советник Байдена национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке намерения Украины вернуть Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Что, в конце концов, произойдет с Крымом в контексте этой войны и урегулирования этой войны - это то, что должны определить украинцы при поддержке Соединенных Штатов... Но я просто не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы. Потому что мы сегодня имеем дело с контрнаступлением на востоке, на юге, и нам нужно дать им инструменты для борьбы. И мы это делаем", - подчеркнул Салливан.

Отвечая на прямой вопрос, помогут ли США вернуть Украине Крым, Салливан снова повторил, что сейчас самое важное - предоставить Украине инструменты для возвращения территории на юге и востоке.

"Война непредсказуема", - сказал Салливан, отвечая на вопрос журналистов в эфире CNN.

Заметим, что сегодня исполняется девятая годовщина аннексии полуострова Россией.

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет восстановить мир, вернув Крым.

Ранее украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Крим
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны