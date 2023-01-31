Украина должна сделать все, чтобы до лета вернуть Крым, - Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все для того, чтобы вернуть временно оккупированный Крым до лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова в интервью Washington Post .

При этом на вопрос, считает ли он, что введение украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет".

Буданов убежден, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И в Москве хорошо об этом знают.

Кроме того, начальник ГУР МО прогнозирует, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях. Однако новое наступление из Беларуси он назвал маловероятным.