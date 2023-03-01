Столтенберг про можливість силового повернення Криму: рішення за Україною

У питанні можливості силового повернення Криму в НАТО вважають, що Україна має сама вирішувати прийнятні для себе умови. Захід своєю чергою має продовжувати надавати українцям військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберга в інтерв'ю LRT .

За його словами, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а "потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити".

"Наше завдання - підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними", - заявив Столтенберг, коментуючи питання силового повернення Криму українськими військами.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі. При цьому очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, аби до літа повернути Крим, але не виключив, що це може бути комбінований шлях: військовий і дипломатичний.

Натомість у Білому домі нещодавно ухилилися від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим.

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