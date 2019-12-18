Сутички під Радою та візит Зеленського в Азербайджан: новини за 17 грудня

Під Радою під час акцій протесту сталися сутички

17 грудня в центрі Києва в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Активісти намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, після чого почалися зіткнення з поліцією.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Правоохоронці затримали 26 людей, однак згодом їх відпустили.

У поліції назвали причину пожежі в одеському коледжі

Начальник поліції Одеській області Олег Бех назвав причину виникнення пожежі в одеському коледжі, в результаті якої загинули 16 людей. Про це він повідомив на брифінгу, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, пожежа сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Отже, дві інші версії - підпал і необережне поводження з вогнем, вважаються недійсними.

Слідство встановило організатора замаху на депутата Соболева

Прокуратура міста Києва заявила, що встановила особу, яка, за версією слідства, організувала замовне вбивство депутата В'ячеслава Соболева в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.



Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області.

Донбас та Нагорний Карабах: про що Зеленський говорив з Алієвим

Президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв у ході зустрічі обговорили питання забезпечення регіональної та національної безпеки. Про це глава української держави повідомив у ході зустрічі зі ЗМІ за результатами перемовин.

Зеленський зазначив, що Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету.

Тейлор покине пост тимчасового повіреного в справах США в Україні

Тимчасовий повірений у справах Сполученех Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначимо, що Тейлор - один з ключових свідків у процесі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Названо розмір гарантованої ціни на газ

Фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального періоду становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що на сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень. При цьому тільки для промисловості ціна є ринковою, хоча з 1 січня 2020 такий механізм формування ціни має застосовуватися до всіх споживачів.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на січень 2020

Погода в Україні у січні 2020 може бути не такою суворою, як прогнозують народні синоптики і деякі погодні ресурси в довгострокових прогнозах. Згідно з даними "Метеопрога", січень буде таким же м'яким, як і грудень. А морози якщо і будуть, то рекорди вони точно не поставлять.

За інформацією ресурсу, в січні в Україну прийде тепле повітря з Середземномор'я, яке принесе періоди потепління місцями до +10 градусів. При цьому дощів у січні очікується більше, ніж снігу.