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Названо величину гарантованої ціни на газ

Новини » Політика     17.12.2019 - 19:04
Названо величину гарантованої ціни на газ
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Гарантована ціна на газ складе 6600 гривень за тис. кубометрів з ПДВ

Фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального періоду становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що на сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень. При цьому тільки для промисловості ціна є ринковою, хоча з 1 січня 2020 такий механізм формування ціни має застосовуватися до всіх споживачів.

Гарантована ціна автоматично буде діяти для всіх українців з 1 січня 2020 року і складе 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань найбільшої європейської газової біржі і є на 12% менше, ніж у I кварталі 2019 року.

Названо величину гарантованої ціни на газ

Фото: інфографіка Міненерго (menr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року. Для промислових споживачів в січні буде діяти ціна 5500 гривень за тис. кубометрів газу без ПДВ і витрат на транспортування.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ціна на газ взимку буде залежати від результату переговорів з Російською Федерацією.

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