Сутички та протести: що відбувається під Радою

В результаті сутичок під Радою постраждали журналісти і поліцейські
Акції протесту під Верховною радою переросли в сутички, в результаті яких постраждали журналісти і правоохоронці. Детальніше про те, що відбувається біля стін парламенту - в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала "швидка допомога", активіст отримав травму голови.
Акции протеста под Радой.Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 17 грудня 2019 р.
Фото: РБК-Україна
Біля стін Верховної ради активісти розмістили намет, правоохоронці відтісняють протестувальників. Поліція забрала два намети, є постраждалі і затримані.
На місце події прибула карета "швидкої допомоги".
В результаті сутичок під Радою постраждали журналісти "Громадського" Вікторія Рощина і Олексій Нікулін.
Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Крім того, в поліції повідомили про двох постраждалих правоохоронців. Також за даними поліції, в територіальне управління поліції доставили одного з активістів.
Вранці 17 грудня біля стін парламенту почалося кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Активісти встановили намет на проїжджій частині вул. Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити активістам, що і призвело до сутичок.
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)
Под Радой проходят акции протеста.Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 17 грудня 2019 р.
У зв'язку з проведення декількох масових акцій під будівлею Верховної ради у центрі міста посилено заходи безпеки. Зокрема на патрулювання вийшли бійці Нацгвардії, які разом з поліцейськими слідкуватимуть за дотриманням громадського порядку. Також до роботи у центрі міста залучені співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.
13 листопада парламентарії підтримали законопроект про ринок землі за основу. У запропонованому законопроекті пропонується змінити статтю 130 Земельного кодексу, яка регулює, хто може бути власником землі в Україні. Також в законопроекті, зокрема вказується скільки землі може бути сконцентровано у одного власника, обмеження на покупку землі для іноземців.
Як повідомляло РБК-Україна, вже в цю п'ятницю, 20 грудня, нардепи можуть приступити до розгляду законопроекту в другому читанні. При цьому, глава парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявляв, що законопроект про ринок землі буде істотно змінений до другого читання. Зокрема, в законопроекті планується вказати, що іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі. На даний момент документ знаходиться на розгляді комітету.