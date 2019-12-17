Сутички та протести: що відбувається під Радою

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

В результаті сутичок під Радою постраждали журналісти і поліцейські

Акції протесту під Верховною радою переросли в сутички, в результаті яких постраждали журналісти і правоохоронці. Детальніше про те, що відбувається біля стін парламенту - в матеріалі РБК-Україна.

Стычки под Радой Опубліковано Oleg Chernysh Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Одного з учасників сутичок госпіталізували

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, як мінімум одного протестувальника без свідомості забрала "швидка допомога", активіст отримав травму голови.

Акции протеста под Радой. Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Фото: РБК-Україна

Правоохоронці знесли намет активістів

Біля стін Верховної ради активісти розмістили намет, правоохоронці відтісняють протестувальників. Поліція забрала два намети, є постраждалі і затримані.

Стычки под Радой Опубліковано Oleg Chernysh Вівторок, 17 грудня 2019 р.

На місце події прибула карета "швидкої допомоги".

В результаті сутичок під Радою постраждали правоохоронці та журналісти

В результаті сутичок під Радою постраждали журналісти "Громадського" Вікторія Рощина і Олексій Нікулін.

Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Крім того, в поліції повідомили про двох постраждалих правоохоронців. Також за даними поліції, в територіальне управління поліції доставили одного з активістів.

Під Радою сталися сутички

Вранці 17 грудня біля стін парламенту почалося кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Активісти встановили намет на проїжджій частині вул. Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити активістам, що і призвело до сутичок.

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Под Радой проходят акции протеста. Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 17 грудня 2019 р.

У центрі Києва посилили заходи безпеки

У зв'язку з проведення декількох масових акцій під будівлею Верховної ради у центрі міста посилено заходи безпеки. Зокрема на патрулювання вийшли бійці Нацгвардії, які разом з поліцейськими слідкуватимуть за дотриманням громадського порядку. Також до роботи у центрі міста залучені співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Ринок землі: як проходить розгляд законопроекту

13 листопада парламентарії підтримали законопроект про ринок землі за основу. У запропонованому законопроекті пропонується змінити статтю 130 Земельного кодексу, яка регулює, хто може бути власником землі в Україні. Також в законопроекті, зокрема вказується скільки землі може бути сконцентровано у одного власника, обмеження на покупку землі для іноземців.

Як повідомляло РБК-Україна, вже в цю п'ятницю, 20 грудня, нардепи можуть приступити до розгляду законопроекту в другому читанні. При цьому, глава парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявляв, що законопроект про ринок землі буде істотно змінений до другого читання. Зокрема, в законопроекті планується вказати, що іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі. На даний момент документ знаходиться на розгляді комітету.