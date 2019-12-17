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Донбас та Нагорний Карабах: про що Зеленський говорив з Алієвим

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:24
Донбас та Нагорний Карабах: про що Зеленський говорив з Алієвим
Фото: Володимир Зеленський та Ільхам Алієв (telegram.org/OP_UA)

Зеленський та Алієв провели зустріч в Азербайджані

Президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв у ході зустрічі обговорили питання забезпечення регіональної та національної безпеки. Про це глава української держави повідомив у ході зустрічі зі ЗМІ за результатами перемовин.

Зеленський зазначив, що Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету.

"Важлива тема - це забезпечення регіональної та національної безпеки, передусім мова йде про війну на сході України та нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету та відновлення територіальної цілосності наших держав в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо спільну роботу в цьому напрямку як в двосторонньому форматі, так і в рамках роботи міжнародних організацій", - зазначив він.

Церемонія підписання українсько-азербайджанських документів та заяви Глав держав для представників ЗМІ.

Церемонія підписання українсько-азербайджанських документів та заяви Глав держав для представників ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Як відомо, в Нагірному Карабасі в 1991-1994 році стався етнополітичний збройний конфлікт між вірменами і азербайджанцями. В результаті цього з'явилася самопроголошена Нагірно-Карабахська Республіка, яка домоглася фактичної незалежності. У свою чергу, Азербайджан вважає ці території окупованими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський та Алієв в рамках зустрічі обговорили питання розширення Південного газотранспортного коридору.

Україна та Азербайджан вивчатимуть можливість розширення Південного газотранспортного коридору Зеленський прилетів до Баку на переговори з президентом Азербайджану
Новини України Володимир ЗеленськийІльхам АлієвДонбасНагорный Карабах
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