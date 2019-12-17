Слідство встановило організатора замаху на депутата Соболева

Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Його оголосять в міжнародний розшук

Прокуратура міста Києва заявила, що встановила особу, яка, за версією слідства, організувала замовне вбивство депутата В'ячеслава Соболева в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.



Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області.



Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів, на що останній погодився.



Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.



У цей час, за версією слідства, виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.



На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Раніше Соболєв назвав 7 прізвищ ймовірних замовників замаху на нього.

Нагадаємо, замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного у замаху на вбивство Соболєва.