Университеты открыли почти 150 пунктов поддержки: где можно согреться и подзарядиться
Высшие учебные заведения по всей Украине уже развернули почти 150 пунктов поддержки граждан, в частности 32 из них работают в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.
По его словам, все такие пункты оборудованы генераторами, а большинство также имеет обогрев, возможность подогреть пищу и доступ к укрытиям разного уровня защиты.
Кому помогают в первую очередь
Первоочередная задача пунктов поддержки - помощь преподавателям, сотрудникам и студентам высших учебных заведений, а также их семьям. В то же время университеты стараются поддерживать и жителей близлежащих домов.
Трофименко отметил, что пункты поддержки созданы за счет и ресурсами самих университетов. В условиях обстрелов, перебоев с электро- и теплоснабжением не все заведения имеют возможность открыть большие пространства для всех желающих. В таких случаях университеты сосредотачиваются прежде всего на потребностях своих студентов и работников.
За подробной информацией о работе пунктов поддержки гражданам советуют обращаться непосредственно в ближайшее заведение высшего образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине усиливают работу Пунктов несокрушимости. Все пункты собраны в приложении "Дія", проходят аудит и верификацию, а бизнес призывают присоединяться к сети для обеспечения доступа к теплу, свету и связи.
Также мы писали, что в Украине Пункты несокрушимости теперь обязаны иметь энергонезависимый интернет через xPON или Starlink. Это позволит обеспечить стабильную связь во время отключений света, дистанционно контролировать работу пунктов и предоставлять людям доступ к информации, государственным услугам и координации с экстренными службами.