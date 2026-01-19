ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Университеты открыли почти 150 пунктов поддержки: где можно согреться и подзарядиться

Понедельник 19 января 2026 19:22
UA EN RU
Университеты открыли почти 150 пунктов поддержки: где можно согреться и подзарядиться Фото: Украинские вузы открывают пункты энергоустойчивости (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Высшие учебные заведения по всей Украине уже развернули почти 150 пунктов поддержки граждан, в частности 32 из них работают в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Николая Трофименко.

По его словам, все такие пункты оборудованы генераторами, а большинство также имеет обогрев, возможность подогреть пищу и доступ к укрытиям разного уровня защиты.

Кому помогают в первую очередь

Первоочередная задача пунктов поддержки - помощь преподавателям, сотрудникам и студентам высших учебных заведений, а также их семьям. В то же время университеты стараются поддерживать и жителей близлежащих домов.

Трофименко отметил, что пункты поддержки созданы за счет и ресурсами самих университетов. В условиях обстрелов, перебоев с электро- и теплоснабжением не все заведения имеют возможность открыть большие пространства для всех желающих. В таких случаях университеты сосредотачиваются прежде всего на потребностях своих студентов и работников.

За подробной информацией о работе пунктов поддержки гражданам советуют обращаться непосредственно в ближайшее заведение высшего образования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине усиливают работу Пунктов несокрушимости. Все пункты собраны в приложении "Дія", проходят аудит и верификацию, а бизнес призывают присоединяться к сети для обеспечения доступа к теплу, свету и связи.

Также мы писали, что в Украине Пункты несокрушимости теперь обязаны иметь энергонезависимый интернет через xPON или Starlink. Это позволит обеспечить стабильную связь во время отключений света, дистанционно контролировать работу пунктов и предоставлять людям доступ к информации, государственным услугам и координации с экстренными службами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пункт незламності Вузы
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа