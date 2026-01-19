ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве уже есть мобильные кухни, в школах - спецклассы: Кабмин реагирует на ЧС в энергетике

Киев, Понедельник 19 января 2026 19:05
UA EN RU
В Киеве уже есть мобильные кухни, в школах - спецклассы: Кабмин реагирует на ЧС в энергетике Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

В Киеве на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике начали работать мобильные кухни. При этом в школах появились спецклассы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, они вместе с профильными министрами обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги для стабильной работы социальной сферы.

Работа больниц

Министерство здравоохранения совместно с областными военными администрациями обеспечивает бесперебойную и автономную работу больниц, чтобы ни один медицинский учреждение не остановилось из-за отключений электроэнергии.

Все больницы оснащены альтернативными источниками питания, прежде всего генераторами, а государство дополнительно предоставляет резерв генераторов и топлива там, где это необходимо.

Отдельно Свириденко добавила, что под контролем остается обеспечение медикаментами: в больницах и аптеках есть необходимые запасы, а контроль за ценами на лекарства усилен.

Образование

В сфере образования часть учебных заведений перешла на дистанционное обучение или временно приостановила занятия из-за ситуации в энергетике. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля.

Министерству образования поручено обеспечить сохранение зарплат педагогическим работникам на период вынужденных каникул.

Для детей, которых родители не могут оставить дома, работают специальные классы с резервным электропитанием - в столице уже открыто 284 таких класса, где есть тепло и свет.

Поддержка маломобильных людей

Особое внимание уделено поддержке маломобильных людей и одиноких пенсионеров. Министерству социальной политики и областным администрациям поручено срочно проверить, кто нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах, с особым фокусом на Киев.

Соцучреждения

Также, как добавила премьер, под отдельным контролем находятся социальные учреждения - центры для переселенцев, детские дома семейного типа и учреждения постоянного проживания, которые должны быть обеспечены электроэнергией, топливом для генераторов и горячим питанием.

Мобильные кухни

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развертывает мобильные кухни, чтобы люди могли получить горячую пищу.

В Киеве уже работают 41 такая кухня, еще 40 находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Правительство готовит решение о дополнительном финансировании из резервного фонда госбюджета для обеспечения горячим питанием уязвимых категорий населения, в том числе в столице.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку россияне сильно повредили украинские энергообъекты, а на улице начались сильные морозы.

На этом фоне местным властям разрешили ослабить комендантский час, чтобы люди могли добраться ночью до пунктов несокрушимости. При этом такси начало работать в комендантский час.

Более детально о чрезвычайной ситуации в энергетике - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Непогода в Украине Юлия Свириденко Электроэнергия Отключение света
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа