В столице Молдовы объект, похожий на дрон, упал на многоэтажку (фото)

10:54 28.04.2026 Вт
2 мин
Полиция Молдовы опубликовала фото неизвестного объекта
aimg Константин Широкун
Фото: в столице Молдовы обнаружили объект, похожий на дрон (facebook.com/politiarepubliciimoldova)

На крыше многоэтажки в центральном районе столицы Молдовы, города Кишинева, обнаружили объект, похожий на дрон.

"Сегодня вечером в полицию позвонил гражданин, который сообщил об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центральном районе столицы. На место происшествия прибыли специалисты отдела взрывчатки, которые охраняли территорию", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в целях безопасности жителей верхних этажей многоквартирного дома временно эвакуировали до осмотра и удаления объекта.

По предварительной информации, объект получил повреждения после удара о крышу дома. Его детально будут исследовать эксперты.

"Полиция продолжает принимать меры для установления всех обстоятельств дела", - добавили в полиции Молдовы.

Напомним, что с начала 2026 года в Молдове обнаружили уже несколько неизвестных беспилотников. Так, 17 января возле села Нукарены Теленештского района нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.

Еще один беспилотник обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Правда, этот дрон, который упал во двор заброшенного дома, оказался оснащенным боевой частью, из-за чего опасную находку взорвали на месте.

Кроме того, в начале февраля в Молдове в одном из приграничных регионов нашли неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, который обнаруживают на территории страны.

