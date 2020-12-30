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У столиці Ірландії через пандемію віддали стадіон для судових засідань

Дублін, Середа 30 грудня 2020 01:42
У столиці Ірландії через пандемію віддали стадіон для судових засідань
Фото: Кроук Парк (wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Гельска атлетична асоціація Ірландії (GAA) віддає в оренду Судової служби країни найбільший стадіон Дубліна "Кроук Парк". На ньому проводяться матчі традиційних видів спорту (гельський футбол, херлінг), фестивалі та концерти.

Про це повідомляє BBC,

Перші три місяці 2021 році на третьому за місткістю стадіоні Європи будуть проходити судові засідання.

Служба взяла в оренду стадіон за 437 тисяч євро і пішла на цей крок через пандемію. Протягом зазначеного періоду на стадіоні мають відбутися до 200 засідань.

Виконавчий директор Судової служби Анджела Деннінг заявила, що перед відомством було поставлено завдання розвантажити судову систему і полегшити ведення процесів повною мірою. Вона додала, що тільки в межах Дубліна служба орендувала 12 комплексів.

В керівництві стадіону заявили, що пишаються місією.

"Доречно, щоб це велике національна споруда використовувалася як життєво важлива опора для демократичного функціонування країни", - заявив один з керівників.

Нагадаємо, Ірландія стала однією з перших європейських країн, яка повторно ввела жорсткі обмеження, і з 21 жовтня уряд закрив усі другорядні роздрібні магазини і обмежив роботу пабів і ресторанів замовленнями на винос.

Крім того, з 4 грудня в Ірландії послабили карантинні обмеження.

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