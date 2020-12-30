В столице Ирландии из-за пандемии отдали стадион для судебных заседаний

Фото: Кроук Парк (wikipedia)

Гэльская атлетическая ассоциация Ирландии (GAA) отдает в аренду Судебной службе страны крупнейший стадион Дублина "Кроук Парк". На нем проводятся матчи традиционных видов спорта (гэльский футбол, херлинг), фестивали и концерты.

Об этом сообщает BBC,

Первые три месяца 2021 году на третьем по вместимости стадионе Европы будут проходить судебные заседания.

Служба взяла в аренду стадион за 437 тысяч евро и пошла на этот шаг из-за пандемии. В течение указанного периода на стадионе должно пройти до 200 заседаний.

Исполнительный директор Судебной службы Анджела Деннинг заявила, что перед ведомством была поставлена задача разгрузить судебную систему и облегчить ведение процессов в полной мере. Она добавила, что только в пределах Дублина служба арендовала 12 комплексов.

В руководстве стадиона заявили, что гордятся миссией.

"Уместно, чтобы это великое национальное сооружение использовалось как жизненно важная опора для демократического функционирования страны", - заявил один из руководителей.

Напомним, Ирландия стала одной из первых европейских стран, которая повторно ввела жесткие ограничения, и с 21 октября правительство закрыло все второстепенные розничные магазины и ограничило работу пабов и ресторанов заказами на вынос.

Кроме того, с 4 декабря в Ирландии ослабили карантинные ограничения.