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Ірландія першою з країн ЄС вводить повторний локдаун

Ірландія, Вівторок 20 жовтня 2020 08:58
Ірландія першою з країн ЄС вводить повторний локдаун
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Ірландія першою з країн Європейського союзу вводить повторний локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмежувальні заходи набудуть чинності в ніч на 21 жовтня.

Про це повідомили у прес-службі ірландського уряду.

Так, в країні будуть закриті магазини, крім тих, де продають товари першої необхідності. Також будуть закриті музеї, галереї та інші установи культури. Ресторанами і барами дозволено працювати лише на винос або надавати послуги доставки.

Крім цього буде за 75% скорочено кількість виходить на маршрути громадського транспорту. При цьому жителям заборонено віддалятися від своїх будинків далі ніж на 5 км, крім поїздок по життєво важливих обставин, на роботу або до лікаря.

Водночас школи продовжать свою роботу. Також залишаться відкритими дитячі майданчики та парки.

Нові обмеження вводяться на 6 тижнів.

В Ірландії з початку пандемії захворіли вже майже 51 тисяча осіб. З них 1852 пацієнти померли.

Раніше РБК-Україна писало, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Також повідомлялося, що в кінці вересня влада Британії посилили карантин.

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