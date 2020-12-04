Ірландія послаблює карантин: відновлюють роботу готелів, ресторанів та пабів

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Ірландії відсьогодні влада послаблює карантинні обмеження. Відкриваються ресторани, кафе, готелі та частина пабів.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, це один з останніх етапів поступового відновлення роботи країни після шести тижнів ізоляції.

Таким чином, у барах алкоголь можна продавати одночасно тільки одній людині із замовленням їжі не менше ніж за 9 євро. Однак, відновити роботу зможуть тільки паби, в яких є кухня і де подають їжу. Також відкрилися готелі та пансіонати, які обслуговують тільки жителів.

Крім того, ірландці знову можуть відвідувати релігійні служби.

Зазначається, що роздрібні магазини, перукарні, музеї та бібліотеки в Ірландії відкрилися раніше на цьому тижні, а заборона на пересування між округами закінчується 18 грудня.

Нагадаємо, Ірландія стала однією з перших європейських країн, яка повторно ввела жорсткі обмеження, і з 21 жовтня уряд закрив усі другорядні роздрібні магазини і обмежив роботу пабів і ресторанів замовленнями на винос.

Також повідомлялось, що у Грузії з 28 листопада по 31 січня запроваджують жорсткі карантинні обмеження задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.