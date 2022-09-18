RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці Вірменії мітингують за вихід із ОДКБ

Фото: у Єревані влаштували мітинг за вихід із ОДКБ (newsarmenia.am)
Автор: Наталія Гурковська

У Вірменії, у центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Армения.

Мітинг організували Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися безпартійних. Організатори мітингу закликають до виходу з ОДКБ та початку переговорів з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки РА Вірмен Григорян 16 вересня заявив, що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ із її суверенної території, але вона досі не виконана.

"Наші очікування не справдилися", - сказав Григорян.

Ситуація у Вірменії

В ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили. Пізніше стало відомо, що ОДКБ поки що не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту.

Російський президент Путін своєю чергою заявив про "додаткових практичних кроках, спрямованих на деескалацію напруженості"на кордоні держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения