У столиці Вірменії мітингують за вихід із ОДКБ

Мітинг організували Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися безпартійних. Організатори мітингу закликають до виходу з ОДКБ та початку переговорів з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки РА Вірмен Григорян 16 вересня заявив, що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ із її суверенної території, але вона досі не виконана.

"Наші очікування не справдилися", - сказав Григорян.

Ситуація у Вірменії

В ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили. Пізніше стало відомо, що ОДКБ поки що не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту.

Російський президент Путін своєю чергою заявив про "додаткових практичних кроках, спрямованих на деескалацію напруженості"на кордоні держав.