ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії

Новость на русском →
Єреван, Четвер 15 вересня 2022 11:33
ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії Фото: ОДКБ поки не планує відправляти миротворчу місію до Вірменії (ОДКБ)
Автор: Руслан Гаращенко

ОДКБ поки не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови об'єднаного штабу ОДКБ Анатолія Сидорова в коментарі журналістам.

"Давайте не будемо забігати вперед. Хочу тільки сказати, що 13 вересня глави держав наших одноголосно заявили, що ця проблема, яка сьогодні існує між Вірменією і Азербайджаном, повинна вирішуватися політико-дипломатичними методами", - відповів Сидоров на питання, чи є плани відправляти миротворчий контингент до Вірменії.

"Про застосування військової сили, та ще із залученням ОДКБ, ні 13 вересня, ні вчора, ні сьогодні, і, я думаю, в найближчому майбутньому мови не йде", - додав він.

В організації висловили сподівання, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном буде вирішено мирним шляхом, без застосування зброї та сил.

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили.

Російський президент Путін у свою чергу заявив про "додаткових практичних кроках, спрямованих на деескалацію напруженості"на кордоні держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения Азербайджан
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України