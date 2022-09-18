В столице Армении митингуют за выход из ОДКБ

Митинг организовали Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных. Организаторы митинга призывают к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но оно до сих пор не выполнено.

"Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.

Ситуация в Армении

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирования ситуации. Однако о каких именно механизмах идет речь, в организации не уточнили. Позже стало известно, что ОДКБ пока не планирует отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное решение конфликта.

Российский президент Путин в свою очередь заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.