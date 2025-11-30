На столе переговоров в Майами график выборов в Украине и "обмен территориями", - WSJ
Переговоры между представителями Украины и США в Майами 30 ноября касаются прежде всего графика проведения украинских выборов, а также вопросов "обмена территориями" между Украиной и РФ и некоторых других моментов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что переговоры касаются графика проведения выборов в Украине после войны. Также обсуждается возможность так называемого "обмена территориями" между Украиной и РФ, и еще несколько "нерешенных вопросов".
С американской стороны на переговорах находятся государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они разговаривают с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
"Высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что Уиткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией", - пишет газета.
29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Уже 30 ноября переговоры в Майами стартовали, сейчас они продолжаются.
Известно, что США хотят решить за один день с Украиной все споры по двум ключевым пунктам мирного плана - речь идет прежде всего о вопросах территорий и гарантии безопасности.
Перед началом встречи с украинскими представителями государственный секретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана - не только окончание войны, но и сохранение суверенитета Украины. А первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал начало переговоров "удачными".