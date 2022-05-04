ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду в світі, - доповідь ООН

Новость на русском →
Україна, Середа 04 травня 2022 14:51
Російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду в світі, - доповідь ООН Фото: війна Росії проти України викличе голод у всьому світі (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт Глобальної Мережі по боротьбі з продовольчими кризами, створеної ООН і ЄС (GNAFC).

У 2021 році Сомалі отримала понад 90% своєї пшениці з Росії та України, Демократична Республіка Конго отримала 80%, А Мадагаскар імпортував 70% основних продуктів харчування з двох країн.

У доповіді йдеться, що конфлікти, екстремальні погодні умови та економічні потрясіння збільшили число людей, які зіткнулися з гострою нестачею продовольства на 40 млн осіб до 193 млн в 2021 році, а війна Росії проти України означає, що без вжиття термінових заходів перспективи погіршаться.

"Перспективи на майбутнє невтішні. Якщо не буде зроблено більше для підтримки сільських громад, масштаби Спустошення з точки зору голоду і втрати засобів до існування будуть жахливими", - йдеться в звіті GNAFC.

В Ефіопії, Південному Судані, південному Мадагаскарі і Ємені близько 570 тисяч осіб — на 571% більше, ніж у 2016 році - перебували в найбільш гострій або "катастрофічній" фазі відсутності продовольчої безпеки, що вимагало термінових дій для запобігання повсюдного падіння джерел засобів до існування, голоду і смерті.

"Країни, які вже справляються з високим рівнем гострого голоду, особливо вразливі до (війни) через їх високу залежність від імпорту продовольства і уразливості до глобальних стрибків цін на продовольство"», — йдеться в звіті.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни