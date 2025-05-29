Сто ракет, 9 млн снарядов и не только: отчет ООН разоблачил, как КНДР поставляет оружие России

Северная Корея могла передать России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и по меньшей мере 100 ракет только за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданную 11 странами-членами ООН.

Как отмечается в докладе, грузовые суда под российским флагом доставили из КНДР в Россию до 9 миллионов снарядов смешанной артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня в 2024 году.

Используя информацию из открытых источников, Центр открытых источников (OSC) подсчитал, что российские суда доставили от 4,2 до 5,8 миллиона снарядов калибра 122 мм и 152 мм в период с августа 2023 года по март 2025 года.

В то же время из доклада стало известно, что с начала поставок России боеприпасов в начале сентября 2023 года КНДР передала России более 20 000 контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами в поддержку ее войны против Украины. Это включало:

боеприпасы калибра 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм и 170 мм для поддержки различных систем вооружения в арсенале России,

буксируемую гаубицу Д-20, Д-30,

гаубицу М-30, М-46,

пушку Д-74

Тем временем, грузовые суда под российским флагом доставили из Северной Кореи в Россию 49 партий смешанной артиллерии и боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Затем боеприпасы были отправлены по железной дороге из портов Дальнего Востока России на склады боеприпасов на юго-западе России для использования российскими вооруженными силами против Украины.

Более того, только с января по декабрь 2024 года КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по Украине для уничтожения гражданской инфраструктуры и терроризирования населенных пунктов, таких как Киев и Запорожье.

КНДР также передала России элементы трех бригадных комплектов тяжелой артиллерии, включая:

170-мм самоходные артиллерийские установки большой дальности,

240-мм реактивные системы залпового огня большой дальности,

более 200 транспортных средств,

самоходные пушки,

реактивные системы залпового огня,

перезаряжающие машины для обоих типов оружия.

Из доклада также следует, что Северная Корея поставляла России противотанковые ракеты. После изучения северокорейского оружия, изъятого с поля боя, Главное управление разведки Министерства обороны Украины пришло к выводу, что среди оружия, которое Северная Корея поставила России, были противотанковые ракеты Bulsae-4 и противотанковые ракеты реактивных гранат (РПГ).