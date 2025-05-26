Китай, КНДР и Иран помогают России в войне против Украины, - Рютте

Китай, Северная Корея и Иран помогают России вести войну против Украины. Эти четыре страны работают вместе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время парламентской ассамблеи Альянса в Дейтоне, штат Огайо (США), сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Мы знаем, что Китай является ключевым посредником войны России против Украины, поставляя России товары двойного использования и помогая ей обходить санкции", - сказал Рютте.

Он добавил, что Северная Корея получает много технологий в обмен на поддержку России, а Иран получает деньги от Москвы и использует их, чтобы сеять беспорядок на Ближнем Востоке.

"Эти четыре страны работают вместе, мы не должны быть наивными", - отметил генсек НАТО.