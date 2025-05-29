Сто ракет, 9 млн снарядів і не тільки: звіт ООН викрив, як КНДР постачає зброю Росії

Північна Корея могла передати Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів і щонайменше 100 ракет лише за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створену 11 країнами-членами ООН.

Як зазначається в доповіді, вантажні судна під російським прапором доставили з КНДР до Росії до 9 мільйонів снарядів змішаної артилерії та боєприпасів для реактивних систем залпового вогню у 2024 році.

Використовуючи інформацію з відкритих джерел, Центр відкритих джерел (OSC) підрахував, що російські судна доставили від 4,2 до 5,8 мільйона снарядів калібру 122 мм та 152 мм у період з серпня 2023 року по березень 2025 року.

Водночас з доповіді стало відомо, що з початку постачання Росії боєприпасів на початку вересня 2023 року КНДР передала Росії понад 20 000 контейнерів з боєприпасами та пов'язаними з ними матеріалами на підтримку її війни проти України. Це включало:

боєприпаси калібру 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм та 170 мм для підтримки різних систем озброєння в арсеналі Росії,

буксировану гаубицю Д-20, Д-30,

гаубицю М-30, М-46,

гармату Д-74

Тим часом, вантажні судна під російським прапором доставили з Північної Кореї до Росії 49 партій змішаної артилерії та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Потім боєприпаси були відправлені залізницею з портів Далекого Сходу Росії до складів боєприпасів на південному заході Росії для використання російськими збройними силами проти України.

Ба більше, лише з січня по грудень 2024 року КНДР передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет, які згодом були запущені по Україні для знищення цивільної інфраструктури та тероризування населених пунктів, таких як Київ та Запоріжжя.

КНДР також передала Росії елементи трьох бригадних комплектів важкої артилерії, включаючи:

170-мм самохідні артилерійські установки великої дальності,

240-мм реактивні системи залпового вогню великої дальності,

понад 200 транспортних засобів,

самохідні гармати,

реактивні системи залпового вогню,

перезаряджувальні машини для обох типів зброї.

З доповіді також випливає, що Північна Корея постачала Росії протитанкові ракети. Після вивчення північнокорейської зброї, вилученої з поля бою, Головне управління розвідки Міністерства оборони України дійшло висновку, що серед зброї, яку Північна Корея поставила Росії, були протитанкові ракети Bulsae-4 та протитанкові ракети реактивних гранат (РПГ).