В ракетах Х-59 россиян нашли более 40 иностранных деталей, - НАПК

В российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компоненты иностранного производства. Такую ракету оккупанты использовали, в частности, во время вчерашнего удара по Кропивницкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции ( НАПК ).

Агентство дополнило соответствующей информацией открытую электронную "Единую базу данных иностранных компонентов в оружии".

"Страна-агрессор ежедневно обстреливает Украину разными видами вооружения, в том числе используя тактическую авиацию, несущую ракеты Х-59... Именно эти ракеты в сочетании с "шахедами", иностранные детали которых можно найти в нашей Базе, Россия стала регулярно применять в последнее время", - говорится в публикации.

В НАПК напомнили, что 4 января российские террористы ударили этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком, в результате атаки погиб 1 человек и еще 8 были ранены.

"Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских по всему миру", - отмечают в Агентстве.

В российских ракетах "Х-59" было обнаружено 42 детали иностранного производства (фото: nazk.gov.ua)

Иностранные компоненты в оружии РФ

Напомним, страны Запада ввели санкции против России и ее союзников с тем, чтобы ограничить поставки в страну технологий, которые могут использоваться при производстве оружия.

Однако в российских ракетах или беспилотниках "Шахед", которые передает стране-агрессору Иран, продолжают находить изготавливаемые за рубежом детали. Детали в дронах могут производиться компаниями стран-союзников Украины.

Напомним, что летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, по которым Россия ударила по Кривому Рогу, было около 50 иностранных комплектующих. В июне также стало известно, что в российских ракетах "Калибр", которыми захватчиками обстреливали Одессу, было более 40 иностранных комплектующих.

Ранее сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что кафиры в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были сделаны на территории РФ.

В декабре в Украине запустили базу данных иностранных компонентов в оружии РФ.