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В северокорейских ракетах, которыми били по Украине, нашли детали из США и стран Европы

Вторник 20 февраля 2024 16:29
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В северокорейских ракетах, которыми били по Украине, нашли детали из США и стран Европы Фото: в северокорейских ракетах, которыми били по Украине, нашли детали из США и стран Европы (csis.org)
Автор: Иван Носальский

Ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.

Об этом сказано в отчете Conflict Armament Research, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Британская организация Conflict Armament Research (CAR) изучила 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, которые нашли в январе в Харькове.

Согласно результатам исследования, 75% компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США. При этом еще 16 % компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9 % - с компаниями, зарегистрированными в Азии.

Эти компоненты в основном составляли систему навигации ракеты, которую произвели в Северной Корее.

При этом детали, которые изучили исследователи, были произведены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих сроков производства, в CAR утверждают, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023 года" и уже в январе использовалась Россией против Украины.

"Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить режимы санкций, которые действуют на протяжении почти двух десятилетий", - сказано в отчете.

Как рассказали в комментарии СNN представители CAR, организация не будет раскрывать названия компаний, чьи детали нашли в ракете. Это связано с тем, что нет никаких доказательств намеренных поставок компонентов в Северную Корею.

Передача России ракет КНДР

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о том, что Россия получила баллистические ракеты северокорейского производства.

Он рассказал, что оккупанты уже использовали такие ракеты для ударов по Украине.

Недавно генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что всего россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства против нашей страны.

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