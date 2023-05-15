Для устойчивой победы. Только НАТО может дать Украине эффективные гарантии, - МИД Литвы

Для того чтобы нынешняя российская агрессия не стала новой нормой, страны НАТО должны обеспечить победу Украины в войне, что требует дальнейшей военной помощи от всех союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы .

"Чтобы победа Украины была устойчивой, НАТО является единственной организацией, которая может дать ей эффективные гарантии безопасности", - заявил он на Мюнхенской конференции, которая проходит в Японии.

При этом министр подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля, должен проложить путь к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на саммите в Вильнюсе принять положительное решение о членстве Украины.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

Помимо этого Столтенберг заявлял, что пока Украина не победит Россию в войне, нет смысла обсуждать, когда и как государство может присоединиться к НАТО.

Отметим, что вице-премьер-министр Ольга Стефанишина также заявляла, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.