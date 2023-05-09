Все члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

Все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Вопрос состоит в том, когда это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Washington Post .

"Прежде всего, все союзники с НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг.

По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет. Генсек НАТО отметил, что пока не может сообщить о сроках вступления Украины в Альянс.