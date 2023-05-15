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Для стійкої перемоги. Тільки НАТО може дати Україні ефективні гарантії, - МЗС Литви

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Понеділок 15 травня 2023 16:56
Для стійкої перемоги. Тільки НАТО може дати Україні ефективні гарантії, - МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Для того щоб нинішня російська агресія не стала новою нормою, країни НАТО повинні забезпечити перемогу України у війні, що вимагає подальшої військової допомоги від усіх союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Щоб перемога України була стійкою, НАТО є єдиною організацією, яка може дати їй ефективні гарантії безпеки", - заявив він на Мюнхенській конференції, що проходить у Японії.

При цьому міністр наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 і 12 липня, має прокласти шлях до членства України в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав НАТО на саміті у Вільнюсі ухвалити позитивне рішення щодо членства України.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Крім цього, Столтенберг заявляв, що поки Україна не переможе Росію у війні, немає сенсу обговорювати, коли і як держава може приєднатися до НАТО.

Зазначимо, що віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина також заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

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