Стимулом к более быстрому восстановлению энергетики станет выплата долгов инвесторам, - Корф

Выплата долгов инвесторам в возобновляемую энергетику станет дополнительным источником финансирования и стимулом для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгения Корфа.

"Восстановление энергетики больше не просто инфраструктурная задача. Это - вопрос устойчивости, безопасности и доверия к государству", - подчеркнул он.

Он указывает, что, по данным профильных ассоциаций, долги перед производителями "зеленой" электроэнергии достигли 22 млрд грн. Наибольшие суммы недоплат приходятся на 2022 год (63%) и 2024 год (87%). Сейчас задолженность НЭК "Укрэнерго" перед предприятием "Гарантированный покупатель" составляет 16,3 млрд грн.

Корф объясняет, что инвесторы обратились к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом помочь решить долговую проблему. А именно: признать противоправной формулу расчета небалансов за 2021-2022 годы, урегулировать механизм погашения задолженности и согласовать новую формулу с учетом решений суда.

По мнению Корфа, диалог по долгам выходит за рамки правовой плоскости.

"Это - о разблокировании инвестиционного потенциала. Когда сектор получает сигналы, что государство признает обязательства и ищет механизмы их выполнения, это работает как гарант для новых вливаний", - подчеркнул он.

Он также добавил, что возвращенные средства будут реинвестированы в новые проекты, поскольку украинский бизнес неоднократно демонстрировал ответственность в восстановлении энергетики.