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Долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен

Четверг 07 ноября 2024 13:28
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Долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен Фото: долг "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику превысил 30 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор".

По данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь долг вырос почти на 1,6 млрд грн.

При этом за производимую в 2024 году электроэнергию производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" уплатили 26,31 млрд грн.

Уровень расчетов за 2024 год составляет – 60,8%, за 2023 – 91,5%, за 2022 – 61,3%.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Также отмечалось, что долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.

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