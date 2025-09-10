Стимулом до швидшого відновлення енергетики стане виплата боргів інвесторам, - Корф
Виплата боргів інвесторам у відновлювану енергетику стане додатковим джерелом фінансування та стимулом для відновлення енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора ТОВ НВП "Енерго-Плюс" Євгена Корфа.
"Відновлення енергетики більше не просто інфраструктурна задача. Це – питання стійкості, безпеки та довіри до держави", - наголосив він.
Він вказує, що, за даними профільних асоціацій, борги перед виробниками "зеленої" електроенергії досягли 22 млрд грн. Найбільші суми недоплат припадають на 2022 рік (63%) і 2024 рік (87%). Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед підприємством "Гарантований покупець" становить 16,3 млрд грн.
Корф пояснює, що інвестори звернулися до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом допомогти вирішити боргову проблему. А саме: визнати протиправною формулу розрахунку небалансів за 2021–2022 роки, врегулювати механізм погашення заборгованості та погодити нову формулу з урахуванням рішень суду.
На думку Корфа, діалог щодо боргів виходить за рамки правової площини.
"Це - про розблокування інвестиційного потенціалу. Коли сектор отримує сигнали, що держава визнає зобов’язання та шукає механізми їх виконання, це працює як гарант для нових вливань", - підкреслив він.
Він також додав, що повернуті кошти будуть реінвестовані в нові проєкти, оскільки український бізнес неодноразово демонстрував відповідальність у відбудові енергетики.
Що цьому передувало
Як повідомлялося, станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарпоком" за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн.
Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.
Раніше експерти вже прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в "зелених" аукціонах.
Наразі інвестори очікують від держави розробку чіткого плану з термінами погашення боргів за вироблену електроенергію у 2022 році.