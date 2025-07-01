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Модная прическа лета-2025: как повторить образ Тины Кароль

Вторник 01 июля 2025 16:31
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Модная прическа лета-2025: как повторить образ Тины Кароль Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Тина Кароль снова задает тон летним бьюти-трендам. Она появилась с новой прической, которая подходит практически каждой девушке с длинными волосами.

Как повторить прическу, которая уже претендует на звание главного тренда лета-2025, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какую прическу выбрала Тина Кароль

Волосы на макушке и висках подняты и отведены назад, создавая объемный "начес". Эта часть прически, вероятно, закреплена "невидимками" на затылке.

Несколько прядей у ​​лица (по бокам лба) оставлены свободными, мягко обрамляя лицо и добавляя романтичности.

Остальные волосы распущены и свободно спадают. Они слегка уложены мягкими локонами по всей длине, что создает естественный, но ухоженный вид.

Прическа смотрится очень стильно, женственно и подчеркивает открытое лицо и выразительные черты. Она подойдет как для обыденного образа, так и для более праздничных событий.

Модная прическа лета-2025: как повторить образ Тины Кароль

Тина Кароль показала прическу (скриншот)

Как сделать прическу, как у Тины Кароль

Подготовка волос

Помойте и высушите волосы: лучше всего делать такую ​​прическу на чистых, сухих или почти сухих волосах.

Нанесите средства для объема: для создания объема у корней используйте мусс, пенку или спрей для объема. Нанесите их на влажные волосы перед сушкой или на сухие волосы у корней.

Термозащита: если вы планируете использовать фен, плойку или утюг, обязательно нанесите термозащитный спрей.

Создание объема на макушке

Выделите секцию волос: отделите верхнюю часть волос на макушке, примерно от линии ушей до темени.

Начес (по желанию): чтобы создать значительный объем, сделайте легкий начес у корней. Для этого возьмите тонкую прядь, поднимите ее вертикально и расческой с частыми зубцами начесывайте движением от кончиков к корням с нижней стороны пряди. Повторите несколько прядей в этой секции.

Разглаживание и фиксация: аккуратно разгладьте верхний слой начесанных волос, чтобы скрыть начес и придать им аккуратный, закругленный вид. Слегка сбрызните лаком для волос, чтобы зафиксировать объем.

Модная прическа лета-2025: как повторить образ Тины Кароль

Как сделать прическу, как у Тины Кароль (скриншот)

Формирование "мальвинки"

Соберите верхнюю часть: аккуратно соберите поднятые и объемные волосы из макушки и висков назад, словно вы делаете полухвост.

Закрепите: зафиксируйте собранные волосы тонкой резинкой, невидимками или небольшой шпилькой. Можно сделать небольшой хвостик либо закрутить его в маленький пучок, а потом закрепить. Важно, чтобы объем на макушке сохранился.

Оформление свободных прядей

Выделите пряди у лица: с обеих сторон лица (от висков или чуть выше) вытяните несколько тонких прядей волос. Это те пряди, которые будут обрамлять лицо.

Накрутите (по желанию): пряди можно слегка накрутить плойкой, придавая им мягкие волны или легкие локоны. Это касается и остальных распущенных волос, если вы хотите волнистую прическу, как на фото.

Распустите остальные волосы: оставьте оставшиеся волосы распущенными. Если хотите, придайте ему объем с помощью плойки для легких волн или просто разделите пальцами.

Финальная фиксация

Лак для волос: сбрызните всю прическу лаком для волос, чтобы обеспечить ее стойкость в течение дня.

Модная прическа лета-2025: как повторить образ Тины Кароль

Тина Кароль показала прическу (скриншот)

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