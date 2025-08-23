ua en ru
Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-ми

Суббота 23 августа 2025 07:15
Какие брюки стали трендом лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Полосатые разноцветные брюки в 2025 году стали символом легкости, игры с модой и желания видеть больше красок в повседневной жизни. Если ищете яркий летний акцент - это must-have сезона.

О том, почему следует взять себе на заметку этот модный тренд и с чем сочетать такие брюки - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Почему разноцветные полосатые штаны - тренд лета 2025

Этим летом мода выходит за привычные рамки - и главным подтверждением тому стали разноцветные полосатые брюки. Яркие, игривые и оптимистичные - они мгновенно превращают даже самую простую футболку в стильный аутфит.

Эстетика "радостного гардероба"

После нескольких сезонов сдержанности и базовых оттенков в 2025 году мода возвращает радость в повседневность. Полосы всех цветов радуги - это способ заявить о себе, создать настроение и добавить энергии в образ без лишних слов.

Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-миСтильные и яркие брюки (фото: instagram.com/laurenelson)

Вдохновение из 70-х и 90-х

Разноцветные полосы - это эхо сразу двух модных эпох: диско-70-х и рейвовой эстетики 90-х. Дизайнеры сочетают винтажные силуэты с яркими палитрами, создавая вещи, которые выглядят ностальгически, но современно.

Универсальность в стилизации

Полосатые штаны легко вписываются в летний гардероб:

  • комбинируются с белыми, черными или цветными топами;
  • подходят к рубашкам, кроп-топам и даже блейзерам;
  • смотрятся одинаково хорошо с кедами, сандалями или каблуками.

Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-миКак выглядят самые модные штаны (фото: instagram.com/laurenelson)

Силуэты, которые подходят разным типам фигур

Многие модели таких штанов имеют свободный крой - палаццо, широкие или карго. Они не только трендовые, но и комфортные, подходят разным типам фигуры и не сковывают движения в жаркие дни.

Instagram-эстетика

Яркие полосатые штаны - это готовый образ для соцсетей. Они выглядят привлекательно на фото, мгновенно выделяются в ленте и создают "хочу такой же" эффект, который модные инфлюэнсеры активно используют.

Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-миЯркие брюки в полоску (фото: instagram.com/saraloura)

С чем носить полосатые штаны в конце лета и осенью

Базовые футболки и лонгсливы

Чтобы сбалансировать яркость брюк, выбирайте однотонный верх: белый, черный, бежевый, графитовый или в тон одной из полос. Легкая футболка или длинный лонгслив сделают образ лаконичным и современным.

Объемные рубашки или джинсовые куртки

Для прохладных утр или вечеров дополните образ оверсайз-рубашкой (в белом, синем или песочном цвете) или деним-курткой.

Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-миС чем сочетать брюки в полоску (фото: instagram.com/saraloura)

Трикотажные жилеты или легкие свитера

На рубеже сезонов легкий вязаный жилет или тонкий свитер - идеальные партнеры для полосатых брюк. Особенно эффектно смотрится сочетание яркого низа с приглушенным, "осенним" верхом - серым, кофейным, оливковым.

Кроссовки, лоферы или сабо

К концу лета подходят сандалии или сабо, а в начале осени - лоферы, белые кеды или грубые кроссовки. Если хочется добавить образу трендовости - обратите внимание на мюли или балетки с квадратным носком.

Объемные сумки и цветные аксессуары

Яркие полосатые штаны уже сами по себе акцент, поэтому другие детали могут быть нейтральными или наоборот, поиграть на контрасте. Добавьте цветные серьги, очки или сумку в тон одной из полос - это соединит образ в одно целое.

Как выглядят самые модные брюки этого лета: тренд, вдохновленный 70-миС чем носить полосатые брюки (фото: instagram.com/laurenelson)

