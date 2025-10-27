Внучка Софии Ротару показала стильную верхнюю одежду на осень 2025
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко поделилась новыми фотографиями, на которых продемонстрировала актуальные осенние тренды верхней одежды.
Какие "луки" выбрала внучка Ротару
Младшая представительница семьи Ротару уже не в первый раз привлекает внимание поклонников своей элегантностью и ощущением стиля, а теперь она показала, как сочетать комфорт и модные тенденции.
Первый образ - с кожаной курткой
София предстала в стильной объемной кожаной куртке oversize коричневого цвета с широким отложным воротником.
Подобные модели, особенно в винтажном или поношенном стиле, остаются одним из главных трендов осени 2025, ведь придают образам небрежной элегантности.
Куртка сочетается с укороченной джинсовой рубашкой и широкими джинсами. Такой комплект выглядит стильно и современно, сочетая уличную моду и классику денима.
Свой "лук" она завершила вместительной сумкой оливкового оттенка от всемирно известного бренда.
Второй "лук" - с классическим пальто
Для второго образа внучка Ротару выбрала длинное шерстяное пальто классического кроя светло-коричневого оттенка, похожего на цвет "верблюжьей шерсти".
Пальто имеет четкие линии плеч и двубортную застежку, что делает его универсальным и элегантным вариантом для осени.
Чтобы завершить образ, София дополнила его белым базовым лонгсливом, слегка расклешенными джинсами с подворотами внизу и туфлями-лодочками на каблуках.
Такая стилизация создает гармоничный баланс между повседневным и классическим стилем: джинсы придают легкость и комфорт, а пальто и обувь на каблуке подчеркивают изящество образа.
Таким образом, София Евдокименко демонстрирует два ключевых тренда осени в верхней одежде: объемный кожаный бомбер и классическое длинное шерстяное пальто.
Оба варианта идеально подходят для современных городских образов, объединяя комфорт и стиль.
