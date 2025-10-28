Платье с разрезом и пальто: как повторить эффектный образ Лилии Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала стильный осенний образ, в котором сочетаются элегантность и современные тренды. Звезда появилась в длинном пальто, черном платье с разрезом и сапогах на каблуке - образе, который легко повторить.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Какой "лук" выбрала Ребрик

Основой образа стало длинное двубортное пальто прямого кроя. Изделие выполнено в светло-сером оттенке - универсальном и благородном тоне, который легко сочетать с любыми базовыми вещами.

Такой цвет придает образу свежести, а классический силуэт делает его актуальным для сезона осень-зима 2025.

На некоторых кадрах видно, что пальто имеет яркую подкладку в оттенках фиолетового или пурпурного. Эта деталь добавляет стильного контраста и создает эффект "скрытой игры" в образе - сдержанный снаружи, но с изюминкой внутри.

Под пальто Лилия надела черное платье с интересным разрезом. Платье длины миди подчеркивает фигуру и силуэт, но благодаря высокому разрезу выглядит динамично и современно.

Этот акцент придает образу легкости и женственности. Платье с длинными рукавами из плотной ткани идеально подходит для осени - практичное, но одновременно элегантное.

Дополнением к наряду стали высокие черные сапоги на каблуке. Ведущая предпочла модель на стойком каблуке, который обеспечивает комфорт при ходьбе, но сохраняет изысканность.

Острый или немного закругленный носок обуви делает силуэт визуально стройным, а общий вид более гармоничным.

Аксессуары в образе минималистичные - тонкая цепочка с подвеской, небольшие серьги-пусеты. Такие украшения не перегружают образ, а наоборот, придают ему сдержанную элегантность.

"Лук" Лилии Ребрик - это гармоничное сочетание классики и современности. Длинное пальто создает чувство уверенности и тепла, черное платье с разрезом придает женственности, а сапоги на каблуке завершают ансамбль.

Такой образ идеально подходит для городского ритма: его можно носить на работу, встречу или вечернюю прогулку, просто меняя акценты в макияже или аксессуарах.

Как повторить образ Лилии Ребрик

1. Выберите базовое пальто

Ищите двубортное пальто прямого или слегка oversize-кроя в светло-сером или бежево-сером оттенке. Это идеальная база для осени. Если хочется добавить индивидуальности, обратите внимание на модели с цветной подкладкой или акцентными пуговицами.

2. Найдите черное платье с разрезом

Именно этот элемент придает образу женственности. Выбирайте платье длины миди или макси из плотной ткани, чтобы оно хорошо держало форму. Можно выбрать вариант с длинными рукавами или со спущенными плечами.

3. Добавьте высокие сапоги на каблуках

Черные сапоги на стойком каблуке - беспроигрышный вариант для осени. Они прекрасно сочетаются с длинными платьями и пальто, добавляют несколько сантиметров роста и визуально удлиняют ноги.

4. Аксессуары - минимум, но со вкусом

Лилия сделала ставку на лаконичность: тонкую цепочку с подвеской, небольшие серьги, естественный макияж. Такие детали создают чувство сдержанной роскоши, не перегружая образ.

5. Сохраняйте естественность

Лук Ребрик - это не о показной роскоши, а о комфорте и уверенности. Важно, чтобы вещи хорошо сидели по фигуре, а цвета гармонировали между собой.