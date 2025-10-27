Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает тренды
Ольга Мерзликина, бывшая супруга Виктора Розового, продемонстрировала стильный осенний образ в стиле casual. Ее "лук" - это гармоничное сочетание классических элементов с современными трендами - многослойностью, нейтральной палитрой и акцентной обувью.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала Мерзликина
В ее наряде преобладают оттенки белого, бежевого, коричневого и охры. Такая гамма выглядит спокойно, но вместе с тем элегантно и актуально.
Именно подобные природные цвета дизайнеры называют главным трендом этого сезона - они придают образу естественности и тепла.
Основу "лука" формирует многослойность. На одном из фото Ольга позирует с чашкой кофе в удлиненном жакете цвета кэмел. Классический крой и прямая линия плеч создают ощущение структуры, в то время как мягкий оттенок придает женственности.
Под пиджаком - базовый лонгслив в теплых коричневых тонах, поддерживающий монохромную гамму верхней части образа.
Ольга Мерзликина (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
На другом фото Мерзликина появляется в кожаном бомбере. Модель выполнена из насыщенно-коричневой кожи и с широким воротником. Такой фасон сейчас на пике популярности: он придает наряду грубости, создавая эффект уличной расслабленности.
Особое внимание привлекает низ образа - белые джинсы прямого кроя. Это смелое, но очень свежее решение для осеннего сезона. Светлый низ придает контраст и визуально освещает общий образ.
Дополняет ансамбль широкий кожаный коричневый пояс, который акцентирует на талии и формирует четкую силуэтную линию.
Завершает образ пара стильных сапог - так называемые байкерские сапоги. Они имеют заостренный носок и выполнены в теплом коричневом оттенке, который прекрасно сочетается с остальной цветовой гаммой.
Бывшая Розового показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
Джинсы заправлены внутрь сапогов - это трендовый прием, который делает образ более современным и придает характер.
Аксессуары Ольги минималистичные, но хорошо продуманные. Она дополнила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе, которые подходят к оттенкам ее наряда.
Такой "лук" подойдет для повседневных городских выходов, встреч или путешествий.
Мерзликина продемонстрировала, что модный осенний гардероб не обязательно должен быть ярким - достаточно правильных оттенков, текстур и уверенности в собственном стиле.
Ольга Мерзликина показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
Как повторить образ Мерзликиной
1. Выберите базовую цветовую гамму
Секрет гармоничного образа - в сочетании нейтральных оттенков. Бежевый, белый, коричневый и черный создают естественную и теплую гамму, подходящую большинству типов внешности.
2. Добавьте в образ структурность с помощью жакета или кожаной куртки
Удлиненный пиджак прямого кроя или oversize-бомбер - главные акценты этого сезона. Они формируют силуэт и придают образу глубины.
3. Не бойтесь белого в осеннем гардеробе
Белые или кремовые джинсы – это свежий, модный выбор. Они выглядят стильно даже в пасмурные дни и создают контрастность с темным верхом.
4. Акцент сделайте на деталях
Широкий пояс поможет подчеркнуть талию и сбалансировать объемы верхней одежды. Выберите вариант в оттенке обуви - это сделает образ более цельным.
5. Завершите "лук" стильными сапогами
Высокие "козаки" или байкерские сапоги с острым носком - универсальная обувь для осени. Они придают образу уверенности и создают настроение.
Совет: дополните аутфит очками в теплой оправе и простыми украшениями. Это придаст сдержанному шику и позволит выглядеть модно без лишних усилий.
Мерзликина продемонстрировала лук на осень (фото: instagram.com/oliamerzlikina)
