ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает тренды

Понедельник 27 октября 2025 20:07
UA EN RU
Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает тренды Ольга Мерзликина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Ольга Мерзликина, бывшая супруга Виктора Розового, продемонстрировала стильный осенний образ в стиле casual. Ее "лук" - это гармоничное сочетание классических элементов с современными трендами - многослойностью, нейтральной палитрой и акцентной обувью.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Мерзликина

В ее наряде преобладают оттенки белого, бежевого, коричневого и охры. Такая гамма выглядит спокойно, но вместе с тем элегантно и актуально.

Именно подобные природные цвета дизайнеры называют главным трендом этого сезона - они придают образу естественности и тепла.

Основу "лука" формирует многослойность. На одном из фото Ольга позирует с чашкой кофе в удлиненном жакете цвета кэмел. Классический крой и прямая линия плеч создают ощущение структуры, в то время как мягкий оттенок придает женственности.

Под пиджаком - базовый лонгслив в теплых коричневых тонах, поддерживающий монохромную гамму верхней части образа.

Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает трендыОльга Мерзликина (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

На другом фото Мерзликина появляется в кожаном бомбере. Модель выполнена из насыщенно-коричневой кожи и с широким воротником. Такой фасон сейчас на пике популярности: он придает наряду грубости, создавая эффект уличной расслабленности.

Особое внимание привлекает низ образа - белые джинсы прямого кроя. Это смелое, но очень свежее решение для осеннего сезона. Светлый низ придает контраст и визуально освещает общий образ.

Дополняет ансамбль широкий кожаный коричневый пояс, который акцентирует на талии и формирует четкую силуэтную линию.

Завершает образ пара стильных сапог - так называемые байкерские сапоги. Они имеют заостренный носок и выполнены в теплом коричневом оттенке, который прекрасно сочетается с остальной цветовой гаммой.

Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает трендыБывшая Розового показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинсы заправлены внутрь сапогов - это трендовый прием, который делает образ более современным и придает характер.

Аксессуары Ольги минималистичные, но хорошо продуманные. Она дополнила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе, которые подходят к оттенкам ее наряда.

Такой "лук" подойдет для повседневных городских выходов, встреч или путешествий.

Мерзликина продемонстрировала, что модный осенний гардероб не обязательно должен быть ярким - достаточно правильных оттенков, текстур и уверенности в собственном стиле.

Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает трендыОльга Мерзликина показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Как повторить образ Мерзликиной

1. Выберите базовую цветовую гамму

Секрет гармоничного образа - в сочетании нейтральных оттенков. Бежевый, белый, коричневый и черный создают естественную и теплую гамму, подходящую большинству типов внешности.

2. Добавьте в образ структурность с помощью жакета или кожаной куртки

Удлиненный пиджак прямого кроя или oversize-бомбер - главные акценты этого сезона. Они формируют силуэт и придают образу глубины.

3. Не бойтесь белого в осеннем гардеробе

Белые или кремовые джинсы – это свежий, модный выбор. Они выглядят стильно даже в пасмурные дни и создают контрастность с темным верхом.

4. Акцент сделайте на деталях

Широкий пояс поможет подчеркнуть талию и сбалансировать объемы верхней одежды. Выберите вариант в оттенке обуви - это сделает образ более цельным.

5. Завершите "лук" стильными сапогами

Высокие "козаки" или байкерские сапоги с острым носком - универсальная обувь для осени. Они придают образу уверенности и создают настроение.

Совет: дополните аутфит очками в теплой оправе и простыми украшениями. Это придаст сдержанному шику и позволит выглядеть модно без лишних усилий.

Как выглядят самые модные сапоги на осень: бывшая Розового задает трендыМерзликина продемонстрировала лук на осень (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию