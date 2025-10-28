В стиле Одри Хепберн: образ жены Виктора Павлика, который покорил сеть

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова, покорила сеть стильным образом. Черное платье с высоким разрезом, бриллиантовое колье и длинные перчатки превратили фотосессию в настоящий голливудский шедевр.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

На фото она появилась в роскошном черном вечернем платье, которое не только подчеркнуло ее фигуру, но и создало образ в духе классического голливудского шика.

Черное атласное платье без бретелей с драпировкой на лифе и высоким разрезом на юбке выглядит одновременно смело и грациозно. Блестящий материал придает праздничное настроение и делает образ необычайно эффектным на фотографиях.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Особое внимание привлекают аксессуары. Длинные черные перчатки стали ключевым элементом образа, отсылая к культовому стилю Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани".

Дополняют образ бриллиантовое колье-чокер и миниатюрные серьги, которые подчеркивают шею и декольте, а также добавляют нотку изысканного сияния.

Жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репяхова выбрала сдержанный, но выразительный макияж в акцентом на естественную красоту. Завершает вечерний лук аккуратный пучок.

Обувь тоже гармонично дополняет образ - черные босоножки на высоких каблуках делают силуэт стройным и изящным.

Репяхова показала образ для фотосессии (фото: instagram.com/repyahovakate)

Общая стилистика снимков создает чувство роскоши и элегантности: фотографии сделаны в просторном интерьере, который, судя по деталям, напоминает старинный дом или дворец.

Образ Екатерины Репяховой - это сочетание классического гламура и современной женственности.

Каждая деталь - от платья и аксессуаров до макияжа и прически - работает на создание завершенного и утонченного стиля, который легко ассоциируется с элегантными светскими приемами.

Жена Павлика очаровала стильным образом (фото: instagram.com/repyahovakate)

5 событий, куда можно надеть черное вечернее платье как у жены Павлика

Светский прием или вечеринка: красная дорожка, гламурное мероприятие или модная вечеринка, где требуется эффектный и статусный образ.

красная дорожка, гламурное мероприятие или модная вечеринка, где требуется эффектный и статусный образ. Официальный банкет или церемония награждения: идеально для торжественных мероприятий с формальным дресс-кодом.

идеально для торжественных мероприятий с формальным дресс-кодом. Гала-вечер или благотворительное мероприятие: образ придает элегантности и подчеркивает вкус участницы.

образ придает элегантности и подчеркивает вкус участницы. Романтический ужин или празднование личного события: для особого вечера образ выглядит женственно и роскошно.

для особого вечера образ выглядит женственно и роскошно. Профессиональная фотосессия или съемка для журнала: атласная ткань, бриллиантовые аксессуары и перчатки создают эффектные кадры для соцсетей и медиа.

Екатерина Репяхова в черном элегантном луке (фото: instagram.com/repyahovakate)