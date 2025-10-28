У стилі Одрі Хепберн: образ дружини Віктора Павліка, який підкорив мережу

Молода дружина Віктора Павліка, блогерка та концертна директорка Катерина Репяхова, підкорила мережу стильним образом. Чорна сукня з високим розрізом, діамантове кольє і довгі рукавички перетворили фотосесію на справжній голлівудський шедевр.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Павліка

На фото вона з'явилася в розкішній чорній вечірній сукні, яка не тільки підкреслила її фігуру, а й створила образ у дусі класичного голлівудського шику.

Чорна атласна сукня без бретелей з драпіруванням на ліфі та високим розрізом на спідниці має водночас сміливий і граціозний вигляд. Блискучий матеріал надає святкового настрою і робить образ надзвичайно ефектним на фотографіях.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Особливу увагу привертають аксесуари. Довгі чорні рукавички стали ключовим елементом образу, відсилаючи до культового стилю Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані".

Доповнюють образ діамантове кольє-чокер і мініатюрні сережки, які підкреслюють шию і декольте, а також додають нотку вишуканого сяйва.

Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина Репяхова обрала стриманий, але виразний макіяж з акцентом на природну красу. Завершує вечірній лук акуратний пучок.

Взуття теж гармонійно доповнює образ - чорні босоніжки на високих підборах роблять силует струнким і витонченим.

Репяхова показала образ для фотосесії (фото: instagram.com/repyahovakate)

Загальна стилістика знімків створює відчуття розкоші та елегантності: фотографії зроблені в просторому інтер'єрі, який, судячи з деталей, нагадує старовинний будинок або палац.

Образ Катерини Репяхової - це поєднання класичного гламуру і сучасної жіночності.

Кожна деталь - від сукні та аксесуарів до макіяжу та зачіски - працює на створення завершеного та витонченого стилю, який легко асоціюється з елегантними світськими прийомами.

Дружина Павліка зачарувала стильним образом (фото: instagram.com/repyahovakate)

5 подій, куди можна вдягнути чорну вечірню сукню як у дружини Павліка

Світський прийом або вечірка: червона доріжка, гламурний захід або модна вечірка, де потрібен ефектний і статусний образ.

червона доріжка, гламурний захід або модна вечірка, де потрібен ефектний і статусний образ. Офіційний банкет або церемонія нагородження: ідеально для урочистих заходів з формальним дрес-кодом.

ідеально для урочистих заходів з формальним дрес-кодом. Гала-вечір або благодійний захід: образ додає елегантності та підкреслює смак учасниці.

образ додає елегантності та підкреслює смак учасниці. Романтична вечеря або святкування особистої події: для особливого вечора образ має жіночний і розкішний вигляд.

для особливого вечора образ має жіночний і розкішний вигляд. Професійна фотосесія чи зйомка для журналу: атласна тканина, діамантові аксесуари та рукавички створюють ефектні кадри для соцмереж і медіа.

Катерина Репяхова в чорному елегантному луці (фото: instagram.com/repyahovakate)