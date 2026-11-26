WhatsApp начал развертывать отложенные сообщения для личных и групповых чатов на iOS и Android, а также тестирует стикеры со звуком в бета-версии.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp .

Как работают отложенные сообщения в мессенджере?

В среду, 25 ноября, WhatsApp приступил к глобальному развертыванию возможности планировать сообщения в индивидуальных и групповых чатах для пользователей iOS и Android.

Для использования функции достаточно ввести текст и удерживать кнопку отправки.

Ключевые условия работы планирования в WhatsApp:

Отложить отправку можно на период от 10 минут до 14 дней.

Запланировано разрешение текстовых сообщений, фотографий и видео.

Отправка произойдет даже тогда, когда телефон выключен или находится вне сети.

Пользователи могут просматривать все запланированные сообщения и при необходимости удалить их, в то время как о возможности изменить время уже запланированного сообщения не сообщают.

По словам разработчиков, такой инструмент может быть полезен для своевременных поздравлений с днем рождения, общения между разными часовыми поясами, рабочей координации команд или рассылок клиентам для бизнеса.

В то же время конкуренты типа Telegram и Signal предлагали отложенные сообщения значительно раньше.

Читайте больше: Больше не нужно приложение: WhatsApp позволил звонить тем, у кого нет аккаунта

Тестирование стикеров со звуком в бета-версии

Отдельно в публичной бета-версии WhatsApp появилась экспериментальная функция создания стикеров со звуком. По данным WABetaInfo, она входит в бета-обновление 2.26.41.3 для Android, а подать заявку на участие в тестировании можно через Google Play.

Чтобы создать такой стикер, нужно открыть чат, нажать значок стикеров, выбрать Create sticker и выбрать видео из галереи, которое мессенджер автоматически превратит в стикер.

После этого в верхнем меню отображается значок звука Sound, открывающий экран Add sound, где можно оставить оригинальный звук из видео, записать голосовое сообщение или другой аудиофайл или выбрать готовый звук из памяти телефона.

Готовый стикер со звуком можно сохранить и отправлять в любой чат. Поскольку функция находится на этапе эксперимента, она может быть доступна не всем участникам бета-тестирования, а о сроках широкого релиза в WhatsApp пока не объявлено.