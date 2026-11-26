WhatsApp почав розгортати відкладені повідомлення для особистих і групових чатів на iOS та Android, а також тестує стікери зі звуком у бета-версії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на WhatsApp .

Як працюють відкладені повідомлення у месенджері?

У середу, 25 листопада, WhatsApp розпочав глобальне розгортання можливості планувати повідомлення в індивідуальних і групових чатах для користувачів iOS та Android.

Щоб скористатися функцією, достатньо ввести текст і утримувати кнопку відправлення.

Ключові умови роботи планування у WhatsApp:

Відкласти відправлення можна на період від 10 хвилин до 14 днів.

Заплановано дозволено текстові повідомлення, фотографії та відео.

Відправлення відбудеться навіть тоді, коли телефон вимкнений або перебуває поза мережею.

Користувачі можуть переглядати всі заплановані повідомлення та за потреби видаляти їх, тоді як про можливість змінити час уже запланованого повідомлення наразі не повідомляють.

За словами розробників, такий інструмент може стати у пригоді для своєчасних привітань із днем народження, спілкування між різними часовими поясами, робочої координації команд або розсилок клієнтам для бізнесу.

Водночас конкуренти на кшталт Telegram та Signal пропонували відкладені повідомлення значно раніше.

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Тестування стікерів зі звуком у бета-версії

Окремо у публічній бета-версії WhatsApp з'явилася експериментальна функція створення стікерів зі звуком. За даними WABetaInfo, вона входить до бета-оновлення 2.26.41.3 для Android, а подати заявку на участь у тестуванні можна через Google Play.

Щоб створити такий стікер, потрібно відкрити чат, натиснути значок стікерів, обрати Create sticker і вибрати відео з галереї, яке месенджер автоматично перетворить на стікер.

Після цього у верхньому меню з'являється значок звуку Sound, який відкриває екран Add sound, де можна залишити оригінальний звук із відео, записати голосове повідомлення чи інший аудіофайл або обрати готовий звук із пам'яті телефона.

Готовий стікер зі звуком можна зберегти та надсилати у будь-які чати. Оскільки функція перебуває на етапі експерименту, вона може бути доступною не всім учасникам бета-тестування, а про терміни широкого релізу в WhatsApp наразі не оголошено.