Больше не нужно приложение: WhatsApp позволил звонить тем, у кого нет аккаунта

WhatsApp объявил о запуске функции "звонков с гостями" - она позволяет приглашать к разговору любого человека, даже если у него нет аккаунта в мессенджере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp .

Как работают гостевые звонки по ссылке?

Новая функция позволяет производить бесплатные индивидуальные и групповые звонки со сквозным шифрованием без ограничений по времени.

Создать ссылку для связи может только зарегистрированный пользователь WhatsApp через вкладку "Звонки".

Особенности гостевого режима охватывают следующие возможности:

Подключение через браузер: приглашенные могут открыть ссылки на ПК, ввести имя и присоединиться к разговору.

Групповые сессии: к одному звонку могут присоединяться до 32 человек одновременно .

Функционал во время разговора: гости имеют доступ к демонстрации экрана, реакциям эмодзы и функции "поднятая рука".

Разработчики также позаботились о безопасности: гости попадают в комнату ожидания и попадают в звонок только после одобрения организатором.

Кроме того, сторонние участники не видят номера телефонов других присутствующих, не могут отправлять сообщения или самостоятельно добавлять новых людей.

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Интеграция с календарями и будущие обновления

Спустя некоторое время разработчики планируют запустить интеграцию с популярными календарными сервисами Google и Outlook от Microsoft .

Благодаря специальному плагину пользователи смогут создавать и добавлять ссылки на звонки в WhatsApp непосредственно при формировании события в календаре.

По замыслу это позволит приглашать участников без необходимости отдельно посылать им ссылки в мессенджере.